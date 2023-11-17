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07:45 (мск), источник: dostup1.ru

Пятница, 17-е, станет последним теплым днем ноября на Южном Урале

Ждать морозов осталось недолго: уже в субботу температура воздуха станет стабильно отрицательной не только ночью, но и днем.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +11° 0 м/с 76% 762 мм рт. ст. +12°

По прогнозам синоптиков, пятница, 17-е, станет последним теплым днем ноября, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В Челябинской области сегодня облачно с прояснением, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, утром кое-где туманы, гололедные явления, ветер юго-западный 3−8 м/с, плюс 1−6.

В южноуральской столице также облачно с прояснением, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, плюс 2−4.

В 6.30 утра в центре города около нуля, влажность воздуха 97%, ветер юго-западный 2−4 м/с, атмосферное давление на 10 единиц ниже нормы — 735 мм ртутного столба.

По предварительным расчетам, ночью 18 ноября ожидается минус 4−9, в южной половине около нуля. Днем в субботу будет от нуля до минус 5. В эти сутки облачно с прояснениями, кое-где небольшой снег, ночью — умеренный. Ветер северный, северо-западный, его скорость 4−9 м/с, локально порывы до 14 м/с.

Ночью 19 ноября будет минус 6−11, днем в воскресенье — минус 2−7. При переменной облачности преимущественно без осадков, кое-где порывы ветра до 12 м/с.

В Челябинске ночью 18 ноября — минус 4−6, 19 ноября — минус 6−8 градусов. Днем в субботу будет минус 2−4, воскресенье — минус 3−5, без существенных осадков.

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