05:27 (мск), источник: НИА Красноярск
Лестницу возле усадьбы Юдина отремонтируют до конца года
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В ближайшее время подрядчик приступит к монтажу новых ступеней.
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Уже завершены бетонные работы, установлены необходимые для монтажа пролетов элементы: балки и ригели. Также выполнено устройство косоуров и поперечных перекладин. Осталось установить перильное ограждение и уложить прессованный настил.
Необычная форма лестничных спусков сохранится, а на самой лестнице проведут освещение. Подрядчику также предстоит поставить опоры, закрепить фонари и подключить электричество.
Как отмечает пресс-служба мэрии, главная цель ремонта — обеспечение безопасности. Сходом, расположенным на ул. Мелькомбинатская, 2/1, активно пользуются школьники, посещающие школу № 73.
Также до конца декабря должен быть завершен ремонт лестницы на конечной остановке трамвая «Поселок Энергетиков». Новую лестницу выполнят из комбинированных материалов, она будет с железным основанием и бетонными ступенями.
Кроме того, на следующей неделе специалисты технического надзора приступят к приемке выполненных работ на ул. Сурикова, 65. Там были восстановлены бетонные ступени лестничного схода, смонтированы перильные ограждения и аппарели.
Самый большой объем ремонтных работ выполнен в переулке Односторонний, где рабочие демонтировали старые ступени и перила спуска, ведущего к улице Свердловская от ул. Рощевая.
До конца года новая металлическая лестница появится на ул. Машиностроителей, 15. Еще на трех объектах работы уже завершены: это лестницы на ул. Елены Стасовой, 25 г, ул. Абытаевская, 10 и ул. Машиностроителей, 21.