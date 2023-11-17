Главное
Палестино-израильский конфликт
07:40 (мск), источник: АиФ Новосибирск

На Новосибирск надвигаются магнитные бури

В Новосибирске ожидается серия магнитных бурь. Об этом свидетельствуют данные лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО РАН.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +11° 0 м/с 76% 762 мм рт. ст. +12°

Согласно их прогнозу, 19 ноября будет возбужденная магнитосфера. 22 ноября будет магнитная буря уровня G1. После нее будет день передышки. 24 и 25 ноября будет двухдневная магнитная буря.23 и 27 ноября магнитосфера будет возбужденной.

В следующий раз магнитные бури ожидаются уже в начале декабря — 3 и 10 числа.

Напомним, ранее сильные магнитные бури вызвали северное сияние, которое была также видно в Новосибирской области.

Во время загрузки произошла ошибка.
 «Немцы мне руки не подали». Бобслеистка Сергеева – о допинге и успехе
Ищите женщину? В Красноярском крае муж убил жену из-за ее вспышек ревности
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта