07:40 (мск), источник: АиФ Новосибирск
На Новосибирск надвигаются магнитные бури
В Новосибирске ожидается серия магнитных бурь. Об этом свидетельствуют данные лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО РАН.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Согласно их прогнозу, 19 ноября будет возбужденная магнитосфера. 22 ноября будет магнитная буря уровня G1. После нее будет день передышки. 24 и 25 ноября будет двухдневная магнитная буря.23 и 27 ноября магнитосфера будет возбужденной.
В следующий раз магнитные бури ожидаются уже в начале декабря — 3 и 10 числа.
Напомним, ранее сильные магнитные бури вызвали северное сияние, которое была также видно в Новосибирской области.