07:36 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру
В Башкирии ожидается резкое похолодание
В регионе резко похолодает в ближайшие два дня. Таким прогнозом поделились синоптики Башгидрометцентра.
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Сегодня, 17 ноября, в республике ожидается небольшой мокрый снег, по югу до умеренного, местами отложение мокрого снега на проводах и деревьях. Ветер южный с переходом на северный умеренный. Температура воздуха днем составит −3,+2°.
Завтра, 18 ноября, местами пройдем небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью −3,-8°, при прояснениях до −13°, днем −1,-6°.