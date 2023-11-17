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Палестино-израильский конфликт
07:36 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

В Башкирии ожидается резкое похолодание

В регионе резко похолодает в ближайшие два дня. Таким прогнозом поделились синоптики Башгидрометцентра.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +11° 0 м/с 76% 762 мм рт. ст. +12°
Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Сегодня, 17 ноября, в республике ожидается небольшой мокрый снег, по югу до умеренного, местами отложение мокрого снега на проводах и деревьях. Ветер южный с переходом на северный умеренный. Температура воздуха днем составит −3,+2°.

Завтра, 18 ноября, местами пройдем небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью −3,-8°, при прояснениях до −13°, днем −1,-6°.

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