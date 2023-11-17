Жители северных территорий края могут получить гранты до 8 млн рублей

Размер одного гранта — от 200 тыс. до 8 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального агентства по развитию северных территорий и поддержке КМН. Конкурс проводится в рамках реализации мероприятий краевой государственной программы «Сохранение и развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности КМН».
Участниками могут стать предприятия, сельхозкооперативы, крестьянско-фермерские хозяйства, представители КМНС, которые планируют заниматься сбором и переработкой пищевой и непищевой продукции, созданием этнодеревень, разведением домашних северных оленей, приобретением оленегонных, ездовых и охотничьих собак, а также приобщением детей и подростков к родной культуре.
«Грантовая поддержка прекрасно стимулирует появление предпринимательских инициатив северян, цель которых — создание новых рабочих мест, открытие цехов по переработке мяса, рыбы, дикоросов, развитие производств традиционной хозяйственной деятельности, сохранение культуры КМНС, возрождение ремесел. Надо отметить, грантовые конкурсы у нас всегда проходят при активном участии жителей Крайнего Севера, где имеет место конкуренция проектов», — прокомментировал руководитель агентства по развитию северных территорий и поддержке КМН Красноярского края Антон Нарчуганов.