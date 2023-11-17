05:05 (мск), источник: АиФ Кузбасc
Как не заболеть сахарным диабетом и кто им болеет?
В России, по разным оценкам, около 8−10 млн человек, больных диабетом.
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В России, по разным оценкам, около 8−10 млн человек, больных диабетом.
Сахарный диабет — это группа хронических заболеваний, основным признаком которых является повышение уровня глюкозы (сахара) в крови, что также повышает риск развития других болезней, грозит нарушением функций почек, нервной и сердечно-сосудистой систем. Кожинова Ирина, врач «Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики», объясняет, что ещё нет ни одного способа навсегда избавиться от диабета. Однако возможна ли профилактика и почему люди заболевают?
Почему заболевают?
Причина сахарного диабета кроется в нарушении секреции, действии инсулина или обоих этих факторов (реже — генетические дефекты, инфекции, заболевания эндокринной части поджелудочной железы).
Диабет бывает первого типа и второго (им болеет 93−95% пациентов с диагнозом). Первый тип, или абсолютный дефицит инсулина, чаще всего возникает в детском, подростковом или юношеском возрасте. Единственным способом поддержания нормального уровня сахара в крови является пожизненное введение инсулина.
Сахарный диабет второго типа вероятнее появится у того человека, у которого хоть один из родителей, братьев или сестёр страдает этим заболеванием. Проявляется гипергликемия слабостью, усталостью, жаждой, чувством голода, зудом кожи, плохо заживают раны, появляется сахар в моче.
Как профилактировать?
Профилактика сахарного диабета второго типа предусматривает контроль уровня сахара в крови — исследование крови во время прохождения диспансеризации. Нормальным является уровень глюкозы натощак 3,3 — 5,5 ммоль/л. Если обнаружить болезнь в самом зародыше, то есть все шансы сохранить здоровье.
Ожирение входит в список причин, из-за которых развивается диабет, поэтому контролировать вес, давать себе ежедневную физическую нагрузку жизненно необходимо. Сбрасывать лишние килограммы нужно правильно — пересмотреть рацион. Но плюс физических нагрузок не только в потере лишнего веса: активность выводит из крови лишнюю глюкозу. Полчаса в день — это минимум, который нужно посвящать занятиям любым видом спорта или фитнесом. Не обязательно ходить в тренажёрный зал или бегать по утрам — можно заняться растяжкой, спортивной ходьбой, пилатесом, плаванием и т. д.
Самый простой способ оставаться в форме — это чаще гулять на природе с друзьями, ходить как можно больше пешком, играть в подвижные игры с детьми. Рекомендуется начинать физические нагрузки с упражнений лёгкой интенсивности, затем умеренной; не реже трёх раз в неделю заниматься силовыми упражнениями.