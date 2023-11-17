Главное
Палестино-израильский конфликт
05:25 (мск), источник: АиФ Иркутск

Зарплатные ожидания работников в Иркутской области в октябре выросли на 11%

Об этом говорится в исследовании специалистов одного из крупнейших рекрутинговых агентств страны.

Источник: Freepik

Средняя зарплата, на которую рассчитывают соискатели при поиске работ, составляет 50 процентов. В октябре они составляли около 45 тысяч рублей. Примерно такой же показатель наблюдается по всей Сибири. В среднем по стране потенциальные работники рассчитывают на 60 тысяч рублей. На самую высокую зарплату в Приангарье рассчитывают представители сфер добычи сырья, сельского хозяйства, консалтинга, высшего менеджмента и строительства.

По сравнению с прошлым годом в Иркутской области зарплатные ожидания выросли у представителей сфер транспорта, розничной торговли, добычи сырья и строительства. Они увеличили ожидаемую зарплату на 34, 33, 29 и 26 процентов соответственно.

Во время загрузки произошла ошибка.
 «Немцы мне руки не подали». Бобслеистка Сергеева – о допинге и успехе
Ищите женщину? В Красноярском крае муж убил жену из-за ее вспышек ревности
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта