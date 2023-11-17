07:54 (мск), источник: Комсомольская правда
Институт культуры Хабаровска перешел на дистанционку из-за циклона
В таком формате студенты будут учиться два дня.
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В Хабаровский край пришел циклон. Улицы городов снова потихоньку заметает снегом. Хабаровские электрические сети перешли в режим повышенной готовности. Некоторые учебные заведения и предприятия переходят на удаленку.
О переходе на дистанционный режим обучения сообщил Хабаровский государственный институт культуры. Новость представители вуза опубликовали в своих социальных сетях.
— Уважаемые коллеги! В связи с погодными условиями занятия сегодня и завтра, 17 и 18 ноября, переводятся в дистанционный формат, — говорится в сообщении высшего учебного заведения.
Другие вузы пока о переходе в такой формат не сообщали. А школьники тем временем могут не ходить на занятия в эти дни, но решение об этом принимают родители. Новые темы в период циклона изучаться не будут, контрольные и самостоятельные работы тоже перенесут.