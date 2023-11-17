Подводная лодка, стоящая во Владивостоке, рискует уйти на металлолом

Атомная подводная лодка К-152 «Нерпа» — судно с непростой судьбой. Спущена на воду в 2006 и всего через два года оказалась в центре крупного скандала. Во время ходовых испытаний в ноябре 2008 несанкционированно сработали системы пожаротушения из-за чего погибло 20 человек и еще 38 пострадали. Однако еще через год, в 2009-м, подводная лодка прошла повторные испытания без происшествий.
В 2012 году судно сдали в лизинг Индии под именем «Чакра-2» на десять лет. На новом месте подводная лодка использовалась для обучения экипажей. Однако за два года до конца контракта, в 2021, «Чакра-2» вновь вернулась к родным берегам и старому имени. Причиной стал баллон с воздухом, взрыв которого повредил корпус субмарины. Конечно, перед возвращением индийские специалисты провели ремонт «Нерпы», однако решение о ее судьбе после возврата осталась «висеть в воздухе».
И вот теперь К-152 «Нерпа» готовят к списанию. Как сообщает источник ТАСС, командование ВМФ посчитало восстановление и перевооружение лодки нерентабельным:
«Главкомат ВМФ по финансовым соображениям считает нецелесообразным ремонт и модернизацию “Нерпы”, находящейся на одном из судостроительных заводов под Владивостоком, и предлагает ее утилизировать», — уточнили изданию в оборонно-промышленном комплексе.