10:31 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Фестивали, чир спорт и спидкубинг: что еще ждет приморцев на выходных
Редакция ИА PrimaMedia подготовила обзор мероприятий на этот уикенд 18 и 19 ноября.
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Прошла очередная рабочая неделя и наступает время подумать о выходных, которые обещают быть насыщенными интересными. По традиции ИА PrimaMedia поможет разобраться в грядущих мероприятиях 18 и 19 ноября, которые непременно стоит посетить, чтобы зарядиться позитивом.
Городской полезный фестиваль «Открытый город» (0+)
Фестиваль «Открытый город» — это заявление о том, что благотворительность, вторичное потребление и осознанность — новая мода. Мода, которая может стать частью нашей повседневности. Не имеет значения, сколько вам лет, какого вы пола, национальности, сколько у вас денег, имеет значение только то, что вы хотите видеть лучший мир внутри себя и снаружи.
Что в программе:
11:00 — Открытие фестиваля;
11:15 — В зоне релакса пройдет практика «Вязание — как медитация»;
С 12:00 до 16:00 будет работать зона творческих мастер-классов для детей и взрослых. Собственными руками с помощью профессиональных дизайнеров и мастеров вы сможете:
— создать шоппер из старых вещей,
— связать корзинку для мелочей из джутового шпагата,
— попробовать свои силы в кастомизации одежды,
— покрасить футболку в технике тай-дай,
— изготовить стакан или вазу из стеклянной бутылки.
Расписание лектория:
11:30 — 12:00 Валерия Костина, основательница Prosto Charity. Тема: «Как попасть в Forbes с проектом про б/у одежду»
12:00 — 12:30 Тоня Холенко, основательница студии ToYoGa. Тема: «Осознанный подход к жизни через йогу
13:00 — 13:45 Татьяна Голивец, стилист. Тема: “Умный шоппинг”
13:45 — 14:15 Анастасия Шаклеина, дизайнер. Тема: “Медленная мода, как противопоставление быстрой “
14:15— 14:45 Денис Приходько, основатель кафе здорового питания Helsy. Тема: ПП — как осознанный подход к еде
В 17:30 пройдет презентация фотопроекта «ЭкоТочка — время меняться».
В 18:00 начнётся fashion-показ, на которым молодые таланты Приморского края представят первую Апсайкл коллекцию одежды, созданную в рамках проекта «Апсайкл.Prosto».
В 20:25 в заключении вечера пройдут живые выступления инди-рок группы hehehe и исполнительницы Марии Соседко.
Фестиваль проходит в рамках проекта «Это не просто вещи», который реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов. Показ Апсайкл.Prosto проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры и архивного дела Приморского края.
Вход свободный. Мастер-классы оплачиваются отдельно.
Задать вопросы можно по телефону:
Место: ул. Светланская, 45 (Малый ГУМ).
Время: 18 ноября в 11:00
Просветительский фестиваль для школьников (6+)
18 ноября во Дворце детского творчества пройдет Владивостокский просветительский фестиваль (ВладПросФест) — мероприятие для активных школьников города. В этом году фестиваль посвящен развитию ученического самоуправления и молодежных общественных объединений.
В программе запланирована выставка школьных Советов обучающихся, городская конференция обучающихся, лекции по социальному проектированию и грантам Росмолодежи, основным трендам соцсетей, организации мероприятий, добровольчеству, экопросвещению и многому другому.
Торжественное открытие запланировано на 11:00, открытие выставки школьных Советов обучающихся — 12:30, начало работы лекционных площадок — 13:00.
Для участия в фестивале необходимо получить бесплатный электронный билет по ссылке.
Приморский строительный форум-выставка (18+)
На форуме обсудят стратегии контроля качества в строительстве, продвижение инновационных технологий и решений в строительстве, повышение уровня профессионализма и квалификации строительных специалистов.
Форум стартовал 16 ноября, в пятницу, 17 ноября, запланирован день специалиста, а 18 ноября посвятят будущим лидерам отрасли, студентов и молодежь будут знакомить с бизнес-процессами в строительной отрасли.
Подробнее можно узнать по ссылке.
Место проведения: о. Русский, посёлок Аякс, кампус ДВФУ, кор. B
Географический диктант (0+)
Во Владивостоке 19 ноября пройдет бесплатная международная просветительская акция Географический диктант — 2023.
Начало регистрации на площадке в ВВГУ в 11:00 около аудитории 1305 (Точка кипения). С 11:00 до 11:40 — участие в мастер-классах, викторинах, конкурсах, интерактивных площадках. Предварительная регистрация участников проходит по ссылке. Каждый участник получит свидетельство. При возникновении вопросов вы можете обратиться к ответственному организатору мероприятия по тел.:
Еще одна площадка — в Главном корпусе музея Арсеньева на Светланской. Вход свободный, по предварительной регистрации.
Время: старт диктанта в 12:00 19 ноября.
Встреча памяти Константина Суханова (12+)
В сквере им. Суханова 18 ноября пройдёт возложение цветов к памятнику Константина Суханова. Молодость, твёрдые убеждения, вера в лучшее, сила и смелость. Семья, любовь, наследник. Предательство, концлагерь, смерть. 18 ноября 1918 года Константин Суханов был расстрелян чехословаками в концлагере. Ему было 24 года. Жена Шура и сын Георгий остались одни, под преследованием белых и интервентов. Сам он за недолгую жизнь успел стать председателем Совета рабочих и солдатских депутатов Владивостока, вдохновить многих людей бороться за свои права, учил, защищал, сдерживал беспорядки.
Также в 11:00, 13:00 и 16:00 можно посетить экскурсию «Его все звали просто — Костя» в Мемориальном доме-музее семьи Сухановых по адресу ул. Суханова, 9. Стоимость полного билета — 400 ₽, льготного билета — 300 ₽
Запись на экскурсию по тел.:
Место проведения: Сквер им. Суханова.
Время: 18 ноября 2023 в 12:00.
Владивосток на картах: взгляд сквозь время (12+)
В субботу, 18 ноября, всех желающих приглашают в Нагорный лекторий на лекцию Константина Кравченко «Владивосток на картах: взгляд сквозь время».
Константин Кравченко — действительный член Русского географического общества — Общества изучения Амурского края — на примерах уникального картографического материала из фондов архива ОИАК расскажет и покажет собравшимся, как менялся город, кому выпала честь сделать первые планы поста Владивосток и первые топографические съемки полуострова Муравьева-Амурского, какое влияние на развитие Владивостока оказали Военный и Торговый порты, железная дорога, владивостокская крепость.
Мероприятие пройдёт в рамках проекта «Нагорный лекторий» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Участники узнают о метаморфозах некоторых топонимов Владивостока и вместе с автором подумают над их происхождением.
Место: Нагорный парк
Время: 18 ноября с 15.00 до 17.00.
30-часовой марафон по спидкубингу (0+)
В эту субботу в Центре содействия молодежи начнется 30-часовой марафон по спидкубингу. По итогам прошедших отборочных соревнований в марафоне примут участие девять человек, которые разобьются на три команды. Победитель прошлого года — Дмитрий Якинто — попробует собирать кубики все 30 часов подряд.
Speedcubing DV приглашает всех желающих стать зрителями этого уникального кубического события.
Марафон идёт непрерывно, поэтому вы можете заглядывать в гости в любое время.
Место: Центр содействия развитию молодёжи (Посьетская, 14).
Время: 18 и 19 ноября.
Читка произведения «Каменный цветок» Павла Бажова (0+)
В эту субботу на «Сказках с молоком» в Музее Дальнего Востока им. Арсеньева можно послушать «Каменный цветок» Павла Бажова. Уральские сказы Бажова приглашают в необычный, завораживающий мир народных преданий, мифических существ и русской мудрости. Читатели окунутся в жизнь простых уральских мастеров, одержимых своим делом, с их поверьями, приметами, страхами и радостями.
В этот раз чтецом выступит приморский журналист Герман Катаев.
Место: Главный корпус музея на Светланской, 20.
Время: 18 ноября в 15.00
Приобрести билет можно по ссылке.
Ярмарка мастеров «Мамин День» (0+)
Совсем скоро самый теплый праздник, пора подумать о подарках для Мам. Мастера уже готовят подарки неповторимые украшения, конфеты и полезные продукты, домашние сувениры, свечи и аромотавары, уходовую косметику и многое другое.
Вход свободный.
Место: ул. Светланская, 29 стр. 1.
Время: 18 и 19 ноября с 10.00.
Всероссийские соревнования по вольной борьбе «Кубок мэра» (6+)
Во Владивостоке пройдет всероссийский турнир, в котором примут участие около 200 борцов из Приморья, Хабаровского края, Амурской, Еврейской автономной, Сахалинской, Иркутской областей, республик Саха (Якутия), Дагестан, Бурятия и Москвы. Они будут разбиты на две возрастные группы: 9−10 лет и до 16 лет.
Место: СК «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2).
Время:
Чемпионат и первенство ДФО по чир спорту (6+)
Во Владивостоке в предстоящие выходные встретятся сильнейшие чир-лидеры региона. В этом году организаторы анонсируют рекордное количество участников — более 1200.
Место: СК «Восход» (ул. Русская, 76а).
Время: 18 ноября с 9.00 до 20.00. Торжественное открытие 18 ноября в 12.00. Начало 19 ноября в 10.00 до18.00.