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05:30 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Губернатор подарил молодожёнам, поженившимся на ВДНХ, поездку к морю

День Кузбасса на ВДНХ завершился свадебной церемонией.

Сергей Цивилев подарил поездку к морю кузбасским молодожёнам, которые накануне поженились на международной выставке-форуме «Россия». Губернатор выразил надежду, что Кузбасс станет прибывающим по населению в ближайшие пять лет.

В брак вступили Максим Бакланов и Арина Белова. Они выпускники КемГУ и КузГТУ, играли в КВН, участвовали в общественных движениях региона. На их церемонии мог присутствовать любой желающий.

Сначала гости увидели ролик об истории любви помолвленных и их интервью. Сама церемония бракосочетания впервые прошла в тандеме сотрудника ЗАГСА и искусственного интеллекта.

На Международной выставке-форуме «Россия», проходящей в эти дни на ВДНХ, Кузбасс представлен стендом «Кузбасс. Будущее здесь».

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