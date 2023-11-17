05:30 (мск), источник: АиФ Кузбасc
Губернатор подарил молодожёнам, поженившимся на ВДНХ, поездку к морю
День Кузбасса на ВДНХ завершился свадебной церемонией.
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Сергей Цивилев подарил поездку к морю кузбасским молодожёнам, которые накануне поженились на международной выставке-форуме «Россия». Губернатор выразил надежду, что Кузбасс станет прибывающим по населению в ближайшие пять лет.
В брак вступили Максим Бакланов и Арина Белова. Они выпускники КемГУ и КузГТУ, играли в КВН, участвовали в общественных движениях региона. На их церемонии мог присутствовать любой желающий.
Сначала гости увидели ролик об истории любви помолвленных и их интервью. Сама церемония бракосочетания впервые прошла в тандеме сотрудника ЗАГСА и искусственного интеллекта.
На Международной выставке-форуме «Россия», проходящей в эти дни на ВДНХ, Кузбасс представлен стендом «Кузбасс. Будущее здесь».