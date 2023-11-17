06:03 (мск), источник: АиФ Кузбасc
Угольный разрез в Калтане причинил вред почвам на 18 млн рублей
Предприятие не рекультивировало нарушенные земли.
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Как сообщает прокуратура региона, угольный разрез в Калтане причинил вред почвам на сумму 18 млн рублей. Новокузнецкое предприятие использовало землю, но рекультивацию не проводило.
В результате ведения горных работ угольщики нарушили плодородный слой почвы на площади более 12 тыс. квадратных метров. Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры о взыскании суммы ущерба с ООО «Разрез Тайлепский» в полном размере — 18 млн рублей.
Также мы писали, что глава СК России обеспокоен масштабами экологического бедствия в Кузбассе. Уничтожено более 60 гектаров лесных насаждений, а также снят плодородный слой почвы, чем причинён многомиллионный ущерб.