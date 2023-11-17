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06:30 (мск), источник: Newslab.ru

«300 млн потрачены зря»: красноярские школьники не съедают 40% столовской еды

Вопросы школьного питания обсудили в красноярском Горсовете.

Источник: РИА "Новости"

В красноярском Горсовете обсудили проблему школьного питания. Счетная палата и аудитор Виталий Габалюк представили результаты проверки МАУ «Дирекция по организации школьного питания».

В 2022—2023 году Контрольно-счетная палата провела 366 проверок в отношении операторов питания, которым предъявили претензий на общую сумму 1 млн рублей. Проверки проводились и Роспотребнадзором, и родителями, и депутатами. Среди нарушений и недостатков выявлены низкая профессиональная грамотность персонала операторов питания и поставщиков пищевых продуктов; недостаточная укомплектованность технологическим оборудованием пищеблоков; отсутствие контроля за организацией и предоставлением качественных и безопасных услуг питания и продуктов.

Отдельно Виталий Габалюк обратил внимание депутатов на уровень съедаемости блюд — он составил менее 60%.

«Можно предположить, что около 300 млн рублей, потраченных на приготовление неиспользованных блюд, использованы неэффективно», — отметил Виталий Габалюк.

О причинах этого мнения депутатов разделились. Одни предположили, что у современных школьников своеобразные вкусовые предпочтения, другие — что все дело в отсутствии контроля.

По итогам комиссии депутаты рекомендовали администрации города представить информацию о возможном изменении организационно-правовой формы, функций, полномочий, а также места и роли МАУ «Дирекция по организации школьного питания» в содействии организации питания, а также информацию об утилизации образующихся пищевых отходов.

Кроме того, администрации рекомендовали до 30 апреля 2024 года представить проект концепции развития системы школьного питания; рассмотреть возможность проведения закупок услуг по организации школьного питания в 2024—2025 учебном году в марте 2024 года. Отдельная рекомендация — о представлении информации об организации контроля за качеством питания школьников, об устранении причин высокого уровня несъедаемости блюд, а также о сроках замены устаревшего оборудования пищеблоков.

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