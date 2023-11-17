06:15 (мск), источник: АиФ Кузбасc
В кузбасские больницы поступили роботы, которые научат людей снова ходить
свыше 87,8 млн рублей.
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В Кузбасскую областную детскую клиническую больницу и Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтёров поступили современные роботы для двигательной реабилитации детей и взрослых.
Оборудование в Ленинске-Кузнецком позволит восстанавливать пациентов после заболеваний и травм. В комплекс входят три стабилоплатформы с биологической обратной связью, система для реабилитации верхних конечностей и мелкой моторики и экзоскелет.
«Ежегодно в амбулаториях лечение у нас проходят около 5,5 тыс. взрослых и более тысячи детей. Благодаря применению современных средств и физиолечению наши пациенты идут на поправку гораздо быстрее. Развиваются функции равновесия и координации движений, что очень важно для больных с двигательной дисфункцией, после инсульта, а также перенесённых травм», — говорит заведующая отделением амбулаторной медицинской реабилитации центра охраны здоровья шахтёров Наталья Кобелева.
В областную детскую больницу им. Ю. А. Атаманова поступил реабилитационный комплекс за 50 млн рублей. Оборудование снова поставит на ноги детей от 3 до 12 лет после травм и других нарушений.