10:58 (мск), источник: dostup1.ru
Из крайности в крайность: Небывалое тепло на Урале сменится аномальным для ноября морозом
Отметим, местные синоптики говорят об умеренно морозной погоде в ближайшие выходные.
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Небывалое тепло на Урале сменится аномальным для ноября морозом — это следует из обзора атмосферных процессов и наиболее важных явлений погоды, ожидаемых с 17 по 20 ноября, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
На сайте Гидрометцентра сообщается, что серия циклонов и атмосферных фронтов перемещается через территорию Сибири в восточном направлении, потому 17 ноября на Урале прогнозируются осадки (местные синоптики в пятницу ожидают небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега локально).
«Затем на большей части Уральского региона и в западной половине Сибири, с ростом атмосферного давления, установится морозная погода с температурой воздуха на 2−5 градусов ниже средних многолетних показателей, на отдельных участках дорог будет наблюдаться гололедица», — следует из обзора.
Ранее главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко прогнозировала, что
«В первые дни третьей декады ноября (то есть,
По предварительным расчетам местных синоптиков, ночью 18 ноября в Челябинской области ожидается минус 4−9, в южной половине около нуля. Днем в субботу будет от нуля до минус 5. В эти сутки облачно с прояснениями, кое-где небольшой снег, ночью — умеренный. Ветер северный, северо-западный, его скорость 4−9 м/с, локально порывы до 14 м/с.
Ночью 19 ноября будет минус 6−11, днем в воскресенье — минус 2−7. При переменной облачности преимущественно без осадков, кое-где порывы ветра до 12 м/с.
В Челябинске ночью 18 ноября — минус 4−6, 19 ноября — минус 6−8 градусов. Днем в субботу будет минус 2−4, воскресенье — минус 3−5, без существенных осадков.
Добавим, средняя температура воздуха в ноябре на Южном Урале составляет минус 6−7 градусов. В теплые годы она достигает минус 1−3, холодные — минус 13−15 градусов. Абсолютный максимум составляет плюс 12−17, в Челябинске — плюс 16, минимум — минус 36−42, в Челябинске — минус 36 градусов.