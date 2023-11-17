Тираж книжки сказок с ошибками был изъят из магазинов, редактор уволен

Напомним, на днях мы рассказали о книжке сказок «Летучий корабЕль», где ошибки в книжке начинались с обложки, рефреном проходили по всему тексту и заканчивали в оглавлении.
Накануне мы получили письмо от директора издательства, который рассказал о работе над ошибками: книга изъята с прилавков магазинов, редактор уволен, сказки готовятся к переизданию.
Отрадно, что директор признает: книга на самом деле содержит грамматические и орфографические ошибки. Также порадовала готовность издательства возместить купившим эту книгу причиненный ущерб или заменить бракованные экземпляры после переиздания.
От редакции отметим, что книга — это проект, который создается командой, в ней, помимо редактора, должны быть и другие здравомыслящие специалисты. Поэтому наказывать надо не увольнением и санкциями, а исправлением системной ошибки, которая преследует проекты отечественных издательств: приглашать в коллектив специалистов и профессионалов своего дела, которые реально любят и знают свою работу.
Выражаем уважение директору издательства А. Хикматову за то, что он не спрятался, как многие наши чиновники, а вышел в публичное виртуальное пространство и разъяснил ситуацию.