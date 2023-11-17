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07:45 (мск), новости Узбекистана, источник: Podrobno.uz

Тираж книжки сказок с ошибками был изъят из магазинов, редактор уволен

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Тираж книжки сказок «Летучий КорабЕль», где пользователи нашли множество ошибок, был изъят из магазинов. Редактор, который занимался подготовкой этой книги, был уволен, сообщили корреспонденту Podrobno.uz в издательстве Best Book.

Источник: Podrobno.uz

Напомним, на днях мы рассказали о книжке сказок «Летучий корабЕль», где ошибки в книжке начинались с обложки, рефреном проходили по всему тексту и заканчивали в оглавлении.

Накануне мы получили письмо от директора издательства, который рассказал о работе над ошибками: книга изъята с прилавков магазинов, редактор уволен, сказки готовятся к переизданию.

Отрадно, что директор признает: книга на самом деле содержит грамматические и орфографические ошибки. Также порадовала готовность издательства возместить купившим эту книгу причиненный ущерб или заменить бракованные экземпляры после переиздания.

От редакции отметим, что книга — это проект, который создается командой, в ней, помимо редактора, должны быть и другие здравомыслящие специалисты. Поэтому наказывать надо не увольнением и санкциями, а исправлением системной ошибки, которая преследует проекты отечественных издательств: приглашать в коллектив специалистов и профессионалов своего дела, которые реально любят и знают свою работу.

Выражаем уважение директору издательства А. Хикматову за то, что он не спрятался, как многие наши чиновники, а вышел в публичное виртуальное пространство и разъяснил ситуацию.

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