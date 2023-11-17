07:38 (мск), источник: Комсомольская правда
Мэр Хабаровска наградил сотрудников администрации за участие на соревнованиях
Команда мэрии заняла призовые места.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук вручил награды сотрудникам администрации города за их успешное выступление в краевом физкультурно-спортивном фестивале «Азарт. Здоровье. Отдых», который проходил с 24 по 25 июня. Это событие собрало сильнейшие команды территориальных организаций профсоюзов.
— Участие в таких мероприятиях — это яркий пример для жителей и способ поощрения активного образа жизни. Более 300 тысяч жителей города занимаются каким-либо видом спорта, что приближает регион к целям президентского указа о вовлечении 70% населения в занятия физической активностью, — сказал мэр Хабаровска.
Команда администрации города, включающая 26 сотрудников, стала победителем и призером в гиревом спорте, баскетболе 3×3, настольном теннисе, дартсе, шахматах и семейных соревнованиях.
По итогам фестиваля администрация Хабаровска заняла шестое место среди 23 команд организаций и предприятий, а также четвертое место среди 11 крайкомов профсоюзов Хабаровского края. Мэр поздравил команду с хорошим результатом.