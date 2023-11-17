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07:38 (мск), источник: Комсомольская правда

Мэр Хабаровска наградил сотрудников администрации за участие на соревнованиях

Команда мэрии заняла призовые места.

Источник: Мэрия Хабаровска

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук вручил награды сотрудникам администрации города за их успешное выступление в краевом физкультурно-спортивном фестивале «Азарт. Здоровье. Отдых», который проходил с 24 по 25 июня. Это событие собрало сильнейшие команды территориальных организаций профсоюзов.

— Участие в таких мероприятиях — это яркий пример для жителей и способ поощрения активного образа жизни. Более 300 тысяч жителей города занимаются каким-либо видом спорта, что приближает регион к целям президентского указа о вовлечении 70% населения в занятия физической активностью, — сказал мэр Хабаровска.

Команда администрации города, включающая 26 сотрудников, стала победителем и призером в гиревом спорте, баскетболе 3×3, настольном теннисе, дартсе, шахматах и семейных соревнованиях.

Особенно выделилась семья Кусовых, участвующая в фестивале пятый год подряд. Родители вместе с дочерью показали выдающиеся результаты и подчеркнули, что участие в семейных состязаниях сплачивает их еще больше.

По итогам фестиваля администрация Хабаровска заняла шестое место среди 23 команд организаций и предприятий, а также четвертое место среди 11 крайкомов профсоюзов Хабаровского края. Мэр поздравил команду с хорошим результатом.

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