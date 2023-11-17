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09:40 (мск), источник: РИА Крым

Власти Керчи предупредили о звуках взрывов в пятницу

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя — РИА Новости Крым. В Керчи в пятницу будут слышны звуки взрывов. Об этом сообщил глава администрации города Святослав Брусаков.

Источник: РИА "Новости"

«В пятницу, 17 ноября, в период с 11:00 до 15:00 в Камыш-Бурунской бухте будет проводиться уничтожение взрывоопасного предмета времен Великой Отечественной войны», — написал мэр в Telegram-канале.

Жителям и гостям города рекомендуют соблюдать меры безопасности и не находиться вблизи места проведения работ — в районе Аршинцевской косы.

Всех просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Боеприпасы, пролежавшие в земле более 80 лет, ранее были обезврежены в Армянске, Ленинском и Красноперекопском районах пиротехниками Специального морского отряда и Специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым.

Учения и уничтожение боеприпасов на специальных полигонах в Крыму и Севастополе происходит практически ежедневно. Власти и МЧС предупреждают об этом заранее.

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