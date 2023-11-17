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07:35 (мск), источник: АиФ Хабаровск

Самые доходные медицинские специальности назвал минздрав Хабаровского края

В Хабаровском крае на самые высокие зарплаты в медицинской отрасли могут рассчитывать стоматологи, анестезиологи и урологи. Об этом сообщила пресс-служба краевого минздрава.

Источник: Freepik

Как рассказали в министерстве, в области зарплат медицинских работников стоматологи удерживают абсолютное лидерство. Молодой дантист получает от 80 тысяч рублей в месяц, а при наличии стажировки за рубежом доход может достигать полумиллиона рублей в месяц.

На втором и третьем месте идут анестезиологи и урологи. Их зарплаты стартуют от 90 тысяч рублей в месяц.

Все эти специальности, отметили в минздраве, могут получить студенты Дальневосточного государственного медицинского университета. Вуз предлагает широкий выбор направлений, а конкурс на многие факультеты остаётся традиционно высоким.

Напомним, высшее медицинское образование становится всё более популярным среди хабаровчан. Как ранее писал «АиФ-Дальинформ», число абитуриентов ДВГМУ выросло в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом.

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