Самые доходные медицинские специальности назвал минздрав Хабаровского края

Как рассказали в министерстве, в области зарплат медицинских работников стоматологи удерживают абсолютное лидерство. Молодой дантист получает от 80 тысяч рублей в месяц, а при наличии стажировки за рубежом доход может достигать полумиллиона рублей в месяц.
На втором и третьем месте идут анестезиологи и урологи. Их зарплаты стартуют от 90 тысяч рублей в месяц.
Все эти специальности, отметили в минздраве, могут получить студенты Дальневосточного государственного медицинского университета. Вуз предлагает широкий выбор направлений, а конкурс на многие факультеты остаётся традиционно высоким.
Напомним, высшее медицинское образование становится всё более популярным среди хабаровчан. Как ранее писал «АиФ-Дальинформ», число абитуриентов ДВГМУ выросло в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом.