07:33 (мск), источник: Хабаровский край сегодня
Перебои с радиовещанием ждут слушателей в Хабаровске в ноябре
Временно будут недоступны три станции.
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Филиал РТРС «Дальневосточный РЦ» информируют о перебоях в радиовещании, с которыми столкнуться Хабаровчане в последней декаде ноября. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», отключения планируются в связи с проведением плановых профилактических работ на радиовещательном оборудовании, которые без прерывания сигнала провести невозможно.
Так, 21 ноября жителям столицы региона придётся потерпеть без любимых передач радиоканала «Мир» — вещание будет прекращено с 09:00 до 17:00. Профилактика также запланирована на 23 ноября — слушатели останутся без музыкальных и информационных программ радио «Европа плюс Хабаровск» с 08:30 до 15:00 и «Русского радио» с 09:00 до 15:00. Все отключения согласованы с вещателями.
Напомним, что в последний раз профилактические работы на оборудовании в РТРС в Хабаровском крае проводили в начале месяца. Тогда с 7 по 9 ноября не работали каналы по обоим мультиплексам и «Радио России» в ряде населённых пунктов района имени Лазо. В столице региона ограничения касались радио «Вера» и «Комсомольская правда».