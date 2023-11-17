Скорпион среди звезд: в Московском дворце пионеров отреставрировали мозаичный пол

В Московском дворце пионеров во время реставрационных работ восстановили мозаичный пол с изображением скорпиона. Он расположен на первом этаже главного корпуса, под планетарием, который в свою очередь размещен на втором. Специалисты переложили часть элементов, убрали следы от перегородок и восполнили утраты рисунка.
Основной фон мозаики черного цвета и символизирует звездное небо, на котором из желто-бежевых фрагментов керамической плитки выложен скорпион с глазами из красной и голубой смальты. Все это образует созвездия на Млечном Пути. Общая площадь мозаики — более 200 квадратных метров.
«До начала работ пол находился в аварийном состоянии, большая часть мозаичных фрагментов отслоилась от основания. Слой стяжки (основание мозаики) отошел от перекрытия, имел трещины и местами был полностью нарушен. Это стало основной причиной для переклейки мозаики. Несколько больших участков ранее ремонтировали с помощью крупных вставок с неподходящей структурой поверхности. В местах, где были перегородки, отсутствовали фрагменты мозаики и оставались части крепежей. Шовный раствор разрушался и имел следы коррозии. Все это портило внешний вид мозаики», — рассказали в пресс-службе Департамента капитального ремонта города Москвы.
Перед началом работ реставраторы аккуратно демонтировали сохранившуюся плитку, очистили от старого раствора и промаркировали все фрагменты, чтобы каждый из них вернулся на свое место. После этого восстановили основание мозаичного пола. В процессе обнаружились дополнительные дефекты, что добавило сложности работам, а их объем увеличился.
Во время перекладки мозаики специалисты максимально использовали все фрагменты исторического материала, но около 10 процентов поверхности было утрачено. С большим трудом им удалось найти наиболее близкую по цвету и структуре черную керамическую плитку, которую нарезали по форме и размерам, подходящим к авторскому рисунку. Бежевую и желтую керамику изготовили в профильной мастерской. Красную и синюю смальту для глаз скорпиона нашли в запасниках цветного стекла.
Обновленный Дворец пионеров открыл двери в октябре. Комплексная реставрация исторических зданий и благоустройство территории проходили здесь в течение нескольких месяцев. В помещениях восстановили оригинальное архитектурно-художественное оформление и приспособили их под современное использование. Работы прошли в первом, втором, третьем, шестом и седьмом корпусах, включая такие знаковые помещения, как планетарий, обсерватория, театральный блок, большой концертный, выставочный и гостиный залы.