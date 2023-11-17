07:29 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Циклон уходит — синоптики рассказали, какими будут ближайшие выходные в Приморье
Сильный ветер испортит картину с потеплением до +5 °C.
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Циклон испугал все Приморье снегом с дождем на фоне гололедицы на дорогах. По данным «Примгидромета», он скоро покинет регион, осадки в выходные прекратятся, но задует сильный ветер до 22 м/с, сообщает ИА PrimaMedia.
Больше всего осадков выпало в южных районах и на восточном побережье — 20 — 40 мм. Циклон продолжит смещаться вдоль восточного побережья, где сохранятся осадки, местами сильные (дождь со снегом, снег), гололедные явления.
Во Владивостоке в субботу, 18 ноября, значительных осадков не ожидается, но вероятность небольшого снега остается, как и сильный ветер 17−22 м/с. Минимальная температура −2…-5 °C, максимальная +1…+4 °C. В воскресенье без осадков. Ночная температура останется без изменений, а днем станет немного выше субботней.
Отметим, что пришедший циклон принес много «головной боли» автомобилистам и властям — в некоторых районах дороги засыпало снегом, в других из-за ледяной корки можно было объявлять «день жестянщика».