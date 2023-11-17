07:13 (мск), источник: АиФ Кузбасc
В Кемерове 39-летняя женщина насмерть сбила 8-летнего ребёнка
Мальчик переходил переход на разрешающий сигнал светофора.
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В Кемерове возбудили уголовное дело в отношении 39-летней автомобилистки, которая насмерть сбила 8-летнего мальчика. ДТП произошло накануне около 17.40 на пр. Ленина.
Водитель на автомобиле «Генезис ГВ80» на регулируемом перекрестке наехала на ребёнка, переходившего проезжую часть по переходу на разрешающий сигнал светофора. Мальчика доставили в больницу, где он скончался.
Подозреваемую задержали, решают вопрос об избрании ей меры пресечения. Автомобиль у женщины изъяли и поместили на спецстоянку. По санкциям статьи ей грозит 5 лет лишения свободы.
В ноябре в Кемеровской области зарегистрировано 35 наездов на пешеходов, в результате которых 5 человек погибли и 34 человека, 10 из которых несовершеннолетние, получили травмы.