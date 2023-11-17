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10:19 (мск), источник: MOS.Ru

Собянин сообщил о высокой готовности станции «Тютчевская» Троицкой линии

Специалисты достроили все служебные помещения, установили четыре эскалатора и почти завершили монолитные работы.

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фотографий
6
фотографий

Станция «Тютчевская» будущей Троицкой линии метро готова более чем на 75 процентов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

«Почти закончены монолитные работы, сооружены все служебные помещения, смонтированы четыре эскалатора. Сейчас идет архитектурная отделка платформы в стиле экспрессионизма», — отметил Мэр Москвы.

«Тютчевская» будет восьмой по счету станцией на изумрудной линии. Из наземного павильона предусмотрены выходы на внешнюю сторону МКАД и к поселку Мосрентген, а также к остановкам городского и пригородного транспорта.

Станцию назвали в честь поэта и дипломата Федора Тютчева, отец которого владел усадьбой в этой местности.

Троицкая линия метро будет начинаться от станции «ЗИЛ». На ней будет 17 станций. Эта ветка метро снизит нагрузку на соседние линии и откроет новые маршруты для жителей ЮАО, ЮЗАО и ТиНАО.

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