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07:39 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Снег и гололедица ожидаются в Беларуси в пятницу

В Минске, Витебске, Гродно и Могилеве будет сегодня без существенных осадков, а в остальных областных центрах пройдет мокрый снег и дождь.

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Источник: Sputnik.by

МИНСК, 17 ноя — Sputnik. Гололедица на отдельных участках дорог ожидается в Беларуси в пятницу, сообщили в Белгидромете.

По прогнозам синоптиков, сегодня будет облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Местами ожидаются слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер будет переменных направлений 3−8 м/с. Дневная температура воздуха будет колебаться от −3 до +3°С.

В МЧС в свою очередь предупреждают, что гололедица существенно затрудняет движение транспорта, увеличивает вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий и повышает риска травматизма населения.

Прогноз погоды по регионам

В Минске и Витебске столбик термометра опустится сегодня до отметки 0…-2°C. В этих областных центрах в пятницу ожидается облачная с прояснениями погода и будет без существенных осадков. Ветер восточный, северо-восточный 3−8 м/с.

В Гомеле и Могилеве дневная температура воздуха будет колебаться от −1 до +1°C. В этих городах также будет облачно с прояснениями, в Гомеле пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, а в Могилеве существенных осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 3−8 м/с.

В Гродно и Бресте будет немного теплее, а воздух прогреется до 0…+2°C и +1…+3°C соответственно. В этих областных центрах прогнозируется облачная с прояснениями погода, в Гродно — без существенных осадков, а в Бресте во второй половине дня ожидаются небольшие осадки (мокрый снег, дождь). Ветер также будет восточный 4−9 м/с.

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