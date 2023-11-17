Численность населения Алматы достигла 2,2 млн человек

Согласно данным Бюро национальной статистики, естественный прирост населения Алматы в январе-сентябре 2023 года составил 17 625 человек.
За январь-сентябрь 2023 года зарегистрировано новорождённых на 1,9%, умерших — на 6,3% меньше, чем в январе-сентябре 2022 года.
Как рассказали казахстанские демографы, главным критерием роста населения является увеличение рождаемости. С 2012 года население Казахстана растёт исключительно за счёт рождаемости.
Так, за последний десятилетний период в стране уровень рождаемости вырос на 16,9%. А в 2021 году и вовсе случился небывалый бэби-бум. 446 491 ребёнка родилось именно в этот послепандемийный год.
Шынар Тулешева добавила, что увеличение естественного прироста было обеспечено, в том числе и за счёт снижения смертности, включая младенческую. Общий коэффициент смертности снизился с 8,20 в 1991 году до 6,8 человек на 1000 населения в 2022 году. Коэффициент младенческой смертности снизился более чем в 3,5 раза, с 27,3 в 1991 году до 7,7 случаев на 1000 родившихся в 2022 году.
Сальдо миграции по Алматы составило 31 671 человек, в том числе по внешней миграции — 3 535, по внутренней — 28 136 человек.