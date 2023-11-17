07:50 (мск), источник: Комсомольская правда
Куда уходят деньги? Эксперты подсчитали популярные траты хабаровчан
Специалисты рассказали, на что чаще всего тратят деньги жители Хабаровска.
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Признайтесь, кто тоже задается мыслями о том, куда так быстро уходит зарплата? А мы нашли ответ на этот вопрос. Точнее, служба исследований hh.ru. Она провела опрос среди работающих людей из Хабаровского края. Их попросили назвать две самые большие статьи расходов на месяц. Оказалось, львиная доля зарплаты уходит на еду. Так сказали 57% опрошенных. Да и в стране этот показатель на первом месте. Если говорить о профессиях, то на продукты чаще всего тратят те, кто работает в маркетинге, рекламе и пиар — 56%, а меньше всего — 30% — те, кто трудится в розничной торговле.
У 37% больше всего денег уходит на ипотеку или съем жилья. Это, как правило, медики. А реже всего на это тратят работники безопасности или транспортно-логистической сферы — по 25%.
Еще у 37% много денег уходят на коммуналку, у 17% — на кредиты, у 14% — на автомобиль или транспорт. Реже всего крупными статьями являются досуг, лекарства, дети и покупка одежды и обуви — девять процентов.
На лекарства много денег уходит у тех, кто работает в образовании — 14%, на досуг — у представителей консалтинговой сферы — 13%, на транспорт — у логистов и перевозчиков — 16%.
На аренду жилья или ипотеку много денег уходит у молодежи от 18 до 24 лет — 45% опрошенных. Также это респонденты 25−34 лет — 44%. Коммуналка является ключевой статьей у более старшего поколения: так ответили 42% людей в возрасте 45−54 лет и 51% тех, кто старше 55 лет.