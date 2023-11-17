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09:18 (мск), источник: Нижегородская правда

Похолодание придет в Нижегородскую область в ближайшие выходные

В ближайшие дни столбики термометров опустятся до −8 градусов.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +10° 0 м/с 87% 762 мм рт. ст. +12°
Источник: Нижегородская правда

Похолодание придет в Нижегородскую область в ближайшие выходные. Данными метеонаблюдений делятся аналитики сервиса Яндекс Погода.

Теплая осень в регионе продержалась до середины ноября. Но в конце текущей недели погода изменится. Местные жители достают теплые вещи и даже утепляют городские скульптуры шапками и шарфами.

18 ноября, в день рождения Деда Мороза, в Нижнем Новгороде выпадет небольшой снег, а столбики термометров опустятся до −5 градусов. При этом утром в субботу скорость ветра составит 1 метр в секунду, вечером усилится до 2.

В воскресенье, 19 ноября, синоптики передают переменную облачность и температуру воздуха в пределах −6…-8 градусов.

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