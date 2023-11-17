09:18 (мск), источник: Нижегородская правда
Похолодание придет в Нижегородскую область в ближайшие выходные
В ближайшие дни столбики термометров опустятся до −8 градусов.
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Похолодание придет в Нижегородскую область в ближайшие выходные. Данными метеонаблюдений делятся аналитики сервиса Яндекс Погода.
Теплая осень в регионе продержалась до середины ноября. Но в конце текущей недели погода изменится. Местные жители достают теплые вещи и даже утепляют городские скульптуры шапками и шарфами.
18 ноября, в день рождения Деда Мороза, в Нижнем Новгороде выпадет небольшой снег, а столбики термометров опустятся до −5 градусов. При этом утром в субботу скорость ветра составит 1 метр в секунду, вечером усилится до 2.
В воскресенье, 19 ноября, синоптики передают переменную облачность и температуру воздуха в пределах −6…-8 градусов.