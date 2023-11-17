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08:00 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирске перекрыли парковку перед «Победой»

В Новосибирске перекрыли парковку перед кинотеатром «Победа». Там пройдет мероприятие, приуроченное всемирному дню памяти жертв ДТП.

17 ноября утром в Новосибирске перед кинотеатром «Победа» стоят 2 машины ГИБДД, которые не позволяют другим автомобилям останавливаться и парковаться в этом месте.

Сегодня в 12 часов в здании «Победы» пройдет акция, которая посвящена всемирному дню памяти жертв ДТП. Организаторами мероприятия оказались «Форпост», Министерство транспорта и дорожного хозяйства и Госавтоинспекция региона.

На мероприятии покажут короткометражные фильмы, авторами которых являются руководители автошкол, студенты профильных заведений и представители общественности. Кроме этого, в Новосибирске разместят наружную рекламу, а также среди местных водителей распространят информационные материалы и проведут профилактические мероприятия. Об этом сообщает издание НГС.

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