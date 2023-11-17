07:58 (мск), источник: Om1.ru
До +12 градусов обещают в субботу в Новосибирской области — затем резкое похолодание
Пройдут умеренные дожди, ночью с мокрым снегом.
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В Новосибирской области в субботу, 18 ноября ожидается местами до +12 градусов. Как указано на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра, ночью в регионе будет от −5 до +5, средняя температура днём — +2…+7.
«Небольшие, местами умеренные дожди, ночью с мокрым снегом», — написано на сайте синоптиков в прогнозе на завтра.
В воскресенье, 19 ноября начнётся резкое похолодание в регионе: ночью — −5…-10 по юго-востоку до +5, днём — −3…-8 по юго-востоку до +5.
«Ночью осадки, местами сильные в виде дождя и мокрого снега, переходящего в снег, днём небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. В отдельных районах гололёдные явления, метели», — сообщает Гидрометцентр прогноз на воскресенье.
В Новосибирске 18 ноября днём обещают +5…+7, 19 ноября в светлое время суток — +2…+4 с понижением в течение дня до −4…-6.