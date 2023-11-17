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07:40 (мск), источник: Комсомольская правда

Следком работал над этим 2 года: в Приморье захоронили воинов Красной Армии

В Раздольном захоронили останки военнослужащих, умерших в 1930—1940-е годы.

Источник: Соцсети

Торжественная траурная церемония захоронения останков военнослужащих и жителей края, умерших в 1930—1940-е годы состоялась в селе Раздольное. Неучтенные захоронения нашли на территории хозяйства местной семьи. Всего удалось найти останки более 40 человек, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

«В основном удалось отыскать ампутированные конечности и части черепных коробок. В течение двух лет Следственное управление СК России по Приморскому краю проводило все необходимые экспертизы, после чего останки были переданы в Раздольное для захоронения», — рассказали представители поискового объединения «АвиаПоиск».

Бойцам «АвиаПоиска» передали из Саратова памятные знаки «100 лет со дня образования 144 Гвардейской мотострелковой Ельнинской Краснознаменной ордена Суворова дивизии». Награды отправил Совет ветеранов 144-ой (бывшей 32-ой) дивизии, которая участвовала в боях озера Хасан и размещалась в Раздольном.

«В период 1941—1947 года в Раздольном числилось 22 госпиталя (эвакуационные, подвижные полевые, инфекционный и другие), где лежали и умирали от ран воины Красной Армии. Теперь они достойно и с почестями преданы земле», — рассказали участники «АвиаПоиска».

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как муниципальная похоронная служба «Некрополь» провела инвентаризацию на Морском кладбище Владивостока. На могилах, где уже нет ни фотографий, ни данных о том, кто захоронен появляются информационные таблички с просьбой навести порядок и восстановить сведения об упокоенных. Задача службы — привести места захоронений в соответствие с требованиями законодательства.

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