07:40 (мск), источник: Комсомольская правда
Следком работал над этим 2 года: в Приморье захоронили воинов Красной Армии
В Раздольном захоронили останки военнослужащих, умерших в 1930—1940-е годы.
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Торжественная траурная церемония захоронения останков военнослужащих и жителей края, умерших в 1930—1940-е годы состоялась в селе Раздольное. Неучтенные захоронения нашли на территории хозяйства местной семьи. Всего удалось найти останки более 40 человек, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
«В основном удалось отыскать ампутированные конечности и части черепных коробок. В течение двух лет Следственное управление СК России по Приморскому краю проводило все необходимые экспертизы, после чего останки были переданы в Раздольное для захоронения», — рассказали представители поискового объединения «АвиаПоиск».
«В период 1941—1947 года в Раздольном числилось 22 госпиталя (эвакуационные, подвижные полевые, инфекционный и другие), где лежали и умирали от ран воины Красной Армии. Теперь они достойно и с почестями преданы земле», — рассказали участники «АвиаПоиска».
Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как муниципальная похоронная служба «Некрополь» провела инвентаризацию на Морском кладбище Владивостока. На могилах, где уже нет ни фотографий, ни данных о том, кто захоронен появляются информационные таблички с просьбой навести порядок и восстановить сведения об упокоенных. Задача службы — привести места захоронений в соответствие с требованиями законодательства.