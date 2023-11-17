09:11 (мск), источник: Комсомольская правда
В Воронеже отменили два гастрольных спектакля
И перенесли два концерта.
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Гастрольная афиша Воронежа продолжает нести потери. Как сообщили промоутеры, 17 ноября в МТС Live Холл должен был пройти концерт «80»s POP & CLASSIC", его перенесли на неопределенный срок — дату уточняют. А представление Adele Original digital voice show, которое планировалось в МТС Live Холл 19 ноября, перенесли на март 2024 года…
Со спектаклями тоже не все радужно. Спектакль «Дракула», запланированный на 4 ноября в Воронежском концертном зале, затем перенесенный на 8 февраля 2024 года, отменяется.
Не состоится в ВКЗ и спектакль «Сирена и Виктория» с Татьяной Кравченко и Олесей Железняк, который планировался на 31 января 2024 года. Как сообщили организаторы, его отменили в связи с изменением гастрольного графика артистов.
А постановку «Почему, каждый раз», запланированную на 28 ноября, перенесли на 24 февраля 2024 года.