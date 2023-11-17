07:56 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Средняя зарплата во Владивостоке перевалила за 90 тысяч рублей — Приморскстат
В экономическом мониторинге мэрии за 2023 год сумма превышает общий показатель по краю почти на 30 тысяч.
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Администрация Владивостока опубликовала данные по среднемесячной оплате труда жителя приморской столицы за январь-август 2023 года. Согласно информации, средняя зарплата в конце лета в регионе достигала 91801,8 рубля, сообщает ИА PrimaMedia.
В исследовании по экономическому мониторингу указано, что данная средняя зарплата в 4,9 раза превышает величину прожиточного минимума для трудоспособного населения, рассчитываемого по Приморскому краю (на 2023 год — 18646 рублей). Отмечается, что реальная заработная плата составила 108,3% (январь-август 2023 года к январю-августу 2022 года).
По данным Приморскстата, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом в Приморье за январь-август 2023 года составила 66597, 2 рубля.
К слову, специалисты рекрутинговой платформы HeadHunter ранее публиковали данные собственного анализа, где средняя зарплата в Приморском крае составляла 59 839 рублей. С начала года средняя заработная плата в регионе выросла на 9% (по сравнению с январём 2023 года), в ДФО — на 14%. Регион оказался на 10 месте в российском зарплатном рейтинге. Самые высокие зарплаты в крае сейчас в добывающей отрасли — 120−250 тысяч рублей. Кроме того, специалисты компании отмечают, что высокая оплата труда наблюдаются у сотрудников на узкой специализации и направлений для токарей или сварщиков.
Отметим, что прожиточный минимум в 2023 году на душу населения составляет 17 106 рублей, для трудоспособного населения — 18 646 рублей.