09:29 (мск), источник: Комсомольская правда
В Самаре обсудили вопросы развития общественного транспорта
В областной столице прошло заседание общественный палаты.
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В Самаре прошло расширенное заседание совета общественной палаты. Во время встречи обсудили актуальные вопросы развития общественного транспорта.
По информации городской администрации, ежегодно финансирование транспортной отрасли увеличивается на 200 млн рублей, средства идут на оплату труда сотрудников, на обновление подвижного состава и инфраструктуры. В текущем году автобусный парк пополнили 50 новых автобусов, кроме того, закупили новые трамваи и продолжают капитально-восстановительный ремонт вагонов метро. На данный момент обновили уже 32 из 50 вагонов.
Во время встречи обсудили и капитальный ремонт трамвайных путей на улице Ново-Садовой (от проспекта Кирова до ул. Ново-Вокзальной). Работы планируют провести весной 2024 года.