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10:34 (мск), источник: Комсомольская правда

Такого не было больше 20 лет: синоптики раскрыли даты, когда оттепель в Иркутской области сменится морозами

Последние теплые выходные ноября прогнозируют синоптики в Иркутской области.

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Источник: Комсомольская правда

Проходить почти всю осень в легкой куртке. О таком иркутяне не могли и мечтать. Но в этом году «бабье лето» порадовало нас не только в сентябре, но и в октябре. Ноябрь тоже приятно удивляет. С 13 числа столбики термометров днем показывают стабильный плюс. Но долго ли продержится весенняя погода в Приангарье? Синоптики Иркутского гидрометцентра рассказали, когда стоит ждать похолодание.

— Тепло продлится только до конца этих выходных, — предупреждает начальник отдела метеопрогнозов Иркутского гидрометцентра Анна Бабанова. — Уже в воскресенье по области пройдет холодный фронт. Это значит, в понедельник, 20 ноября, температура резко понизится.

Температура на текущей неделе, действительно, поднялась выше нормы на 4−5 градусов. Столбики термометров показывали до +6! При этом аномальными такие показатели специалисты не называют. Но, с чем связано внезапное потепление за две недели до наступления календарной зимы?

— Такая погода связана с быстрым течением воздуха в юго-западном направлении, — продолжает говорить Анна Бабанова. — То есть тепло к нам пришло с берегов Черного моря. Похожая ситуация была в 2001 году. Тогда на 19—21 ноября в Иркутской области зафиксировали температуру до +11.

Кстати, резкие перепады могут вызвать сильные порывы ветра. По словам синоптиков, уже 19 ноября в северных районах региона ветер может усилиться до 25 метров в секунду. По югу региона ожидаются порывы 15−20 м/с.

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