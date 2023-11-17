Живопись, графика, акварель: горожан приглашают на курсы по рисованию в проекте «Московское долголетие»

Для участников проекта «Московское долголетие» открыты учебные группы по живописи, графике, акварели и другим техникам. Занятия проводят профессиональные педагоги. Во время обучения москвичи старшего поколения знакомятся с техническими приемами рисования, учатся работать со светом, тенью, пропорциями и композицией.
«Рисование — это искусство, которое требует соблюдения определенных правил и техник, а освоить их может каждый. К нам на занятия приходят участники, которые никогда не держали кисти в руках, и делают большие успехи. Курс построен от простого к сложному: сначала мы рисуем единые картины, участники повторяют каждые движения за мной, я объясняю основные правила, помогаю поставить руку. Затем каждый может привнести в работу свои штрихи и придать ей законченный вид», — говорит Юлия Комиссарова, педагог по рисованию.
Наталия Прохорова, участница проекта «Московское долголетие», рассказала, что окунуться в творчество смогла уже в зрелом возрасте. Сейчас она создает куклы, рисует, посещает занятия цигуном.
«Раньше семья и работа занимали почти все свободное время, а после выхода на пенсию решила найти увлечение, которое сможет откликнуться мне. “Московское долголетие” позволило мне прикоснуться к мечтам — научиться рисовать и создавать что-то собственными руками. Самое удивительное, что у меня получилось, хотя раньше я этим никогда не занималась», — говорит она.
Сейчас Наталия Прохорова увлеклась народными промыслами. Она изучает их историю, осваивает жостовскую роспись, а также делится полученным опытом с другими: проводит мастер-классы для детей и взрослых. Наталия уверена, что очень важно знать историю культуры родной страны и возрождать интерес у людей к народным промыслам.
Кроме того, участники проекта интересуются современным искусством — посещают выставки и фестивали. Одна из любимых площадок для творческих москвичей старшего поколения — Международный интерактивный фестиваль современного искусства Artlife Fest. В этом году он проходит в столице уже в четвертый раз. Для самых креативных участников «Московского долголетия» провели специальную экскурсию по экспозиции. Гиды познакомили посетителей с современными направлениями изобразительного искусства — от классических техник живописи до диджитал- и фешен-арта. Гости увидели работы 43 художников из 16 стран мира.
Подать заявку на участие в проекте «Московское долголетие» можно в центрах госуслуг или районных отделах долголетия, а также онлайн.