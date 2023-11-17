08:13 (мск), источник: АиФ Владивосток
Задача попасть в плей-офф при этом остаётся
После прекрасного прошлого сезона в КХЛ болельщики ждали от ХК «Адмирал» «продолжения банкета».
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После прекрасного прошлого сезона в КХЛ болельщики ждали от ХК «Адмирал» «продолжения банкета». Увы, пока что команда не оправдывает ожиданий. В 14 последних матчах у приморских хоккеистов — 12 поражений. Пока что «моряки» занимают последнее место в Восточной конференции.
В поисках своей игры
Сразу оговоримся, что этот номер газеты сдавался в печать, когда ещё не был известен результат повторного матча с «Автомобилистом». Он был сыгран вечером во вторник, 14 ноября. Однако, каким бы ни был его результат, принципиально картину он пока не меняет.
К регулярному чемпионату КХЛ «Адмирал» подходил с «боевым настроем». Был выигран предсезонный турнир в Сочи, команда провела полноценные сборы в прекрасных условиях в Минске. Напомним, что столица Республики Беларусь и год назад была местом проведения «предсезонки» для приморских хоккеистов. Тогда с первых матчей «Адмирал» начал набирать очки, в ноябре — декабре 2022 года даже забираясь на 4−5-е место в Восточной конференции.
Увы, старт нынешнего сезона у команды не задался. Яркие победы в Москве над «Спартаком» и дома над «Куньлунем» были разовыми «вспышками». Поражений было больше. А после двух побед в начале октября во Владивостоке над «Ладой» у приморской команды и вовсе начался кризис. 12 поражений в 14 последующих матчах.
Справедливости ради отметим, что больше половины из 20 проигрышей «Адмирала» в нынешнем регулярном чемпионате были в одну шайбу или по буллитам. То есть борьба была равная, но чего-то не хватало.
«Как правило, классные команды не отпускают такую игру, доводят её до победы, — сказал после одной из таких встреч главный тренер ХК “Адмирал” Леонид Тамбиев. — Нам пока не хватает солидности в игре, основательности, мастерства. Игроки не всегда принимают верные решения. Или чересчур затягивают с ними. Где-то можно быстрее отдать пас, где-то бросить в касание, а иногда сыграть проще».
Поиски своей игры у команды в этом году действительно затянулись. А ведь перед началом сезона и главный тренер команды, и генеральный директор ХК «Адмирал» Алексей Ан ставили задачу «выступить не хуже, чем в прошлом сезоне». Речь заходила даже о том, чтобы улучшить результат.
В некоторых последних играх «Адмирал» вроде давал надежду болельщикам на то, что вот-вот наступит «перелом» и пойдут победы. Яркие виктории над ЦСКА и ярославским «Локомотивом» действительно войдут в историю команды. Однако продолжения победных серий пока не случалось.
«Для “Адмирала” в этой лиге нет слабых соперников, тем более, для сегодняшнего “Адмирала”. Команда строится. Потихоньку мы что-то выстраиваем, направляем ребят, надо немного потерпеть. Надеюсь, будем двигаться вверх», — заявил после победы над «Локомотивом» Леонид Тамбиев.
Кстати, бывший спортивный директор «Адмирала» Вадим Аверкин ушёл со своего поста, что может свидетельствовать о его ошибках в комплектовании команды.
Дальше — больше. Команду стали покидать ведущие игроки. Сначала в СКА из Санкт-Петербурга перешёл голкипер Никита Серебряков. А буквально неделю назад в ЦСКА уехал защитник Колби Уильямс.
Чего ждать дальше
Может быть, ведущие игроки ушли из «Адмирала» потому, что не видят перспектив в этом сезоне? Не верят в то, что команда способна, несмотря ни на что, выйти в плей-офф и там пошуметь?
Такая версия имеет право на существование. Тем более что в начале этого чемпионата на ведущие роли в команде стала выходить молодёжь. Тройка Даниил Гутик — Прохор Корбит — Павел Шен и вовсе «тащила» на себе команду первую треть чемпионата. Всё более уверенно заявляет о себе полученный в качестве компенсации за Серебрякова нападающий Дмитрий Бучельников. В воротах «Адмирала» после отъезда Никиты прочно занял место Сергей Иванов. И больших претензий к нему нет. Также всё чаще выходит на лёд молодой перспективный защитник Егор Никитин.
За Колби Уильямса «Адмирал» только что получил ещё двух нападающих — Никиту Ртищева и Семёна Панкратова. То есть по ходу сезона идёт омоложение состава и его перестройка.
«Моя задача находить игроков, которые по стилю и манере игры подходят тренеру, чтобы у него был выбор. Окончательное решение будет за тренерским штабом, — сказал недавно в интервью изданию “Чемпионат. ру” новый спортивный директор ХК “Адмирал” Павел Житков. — Нужно искать молодых и мотивированных игроков, развивать их с прицелом на следующие сезоны. В моём понимании в “Адмирале” всегда должна присутствовать группа игроков на развитие и перспективу».
Вместе с тем Житков подчеркнул, что задачу выйти в плей-офф никто из руководства команды не снимает. Поиск молодых, перспективных игроков и решение спортивных задач должны идти параллельно.
«Мы будем прилагать все усилия (для выхода в плейофф), работа идёт 24 часа в сутки и семь дней в неделю», — говорит спортивный директор.
Несмотря на последнее место в текущей турнирной таблице КХЛ на Востоке, задача выйти в плейофф не кажется утопической. Да, пока что до зоны плей-офф 11 очков. Но, во-первых, «Адмирал» провёл меньше половины игр в регулярном чемпионате — 27 из 68. А во-вторых, обгоняющие нас пока что в борьбе за 8-е место в Восточной конференции «Амур», «Нефтехимик», «Сибирь» и «Барыс» также подвержены серьёзным перепадам в игре. Так что ничего невозможного нет. Верим в команду.
КСТАТИ
После встречи с «Автомобилистом» во вторник «Адмирал» отправляется на выезд. Сыграет с «Авангардом» и дважды в Хабаровске с «Амуром». Дома команду мы увидим 24 ноября.