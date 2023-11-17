08:09 (мск), источник: Комсомольская правда
Никаких стоянок: новые ПДД появились во Владивостоке
Правила дорожного движения изменились на Выселковой во Владивостоке.
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Затрудненное дорожное движение — не редкость во Владивостоке, поэтому администрация города прилагает все усилия для облегчения трафика. Какие нововведения появились на этот раз — сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Чтобы на улице Выселковая стало комфортнее передвигаться на машине по обеим сторонам дороги, специалисты запретили стоянку в районе торгового центра «Китай-город». Теперь водителям придется искать другие места для парковок и не тормозить основной машинопоток.
Соответствующие дорожные знаки разместят в ближайшее время. В связи с корректировкой, автолюбителей просят быть внимательными и выполнять вышеуказанные требования.
Заметим, что подобные изменения в ПДД — далеко не редкость. Например, весной сотрудники ЦОДД приняли решение убрать левые повороты на Партизанском проспекте — таким образом можно было проехать к центру города.