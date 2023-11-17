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08:20 (мск), источник: Om1.ru

Омская область побила температурный рекорд в ноябре

В последние дни температура воздуха в регионе выше нормы на 9 градусов.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +11° 0 м/с 76% 762 мм рт. ст. +12°
Источник: Om1.ru

По данным Обь-Иртышского УГМС, ноябрь в регионе оказался аномально тёплым. Уже несколько десятков лет такая температура не наблюдалась в середине месяца.

«В первой декаде месяца среднее значение температуры воздуха составило −1…-4 градуса, что выше климатической нормы на 1−2 градуса. За последние 10 лет более высокие значения температуры воздуха с превышением нормы на 4−7 градусов наблюдались в 2013 и 2020 году. В прошлом году превышение нормы составило 2−5 градуса, что также выше значений этого года», — сообщила Наталия Криворучко, начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».

По словам руководителя, сохранение тёплой погоды во второй декаде месяца — более редкое явление. За последние четыре дня температура воздуха выше нормы на 9 градусов. Такие высокие значения отмечались только в 2013 году.

Кроме того, 8 ноября температура воздуха в Омской области побила 94-летний рекорд (+8 градусов). До этого момента самое тёплое 8 ноября было в 1929 году (+7 градусов).

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