08:20 (мск), источник: Om1.ru
Омская область побила температурный рекорд в ноябре
В последние дни температура воздуха в регионе выше нормы на 9 градусов.
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По данным Обь-Иртышского УГМС, ноябрь в регионе оказался аномально тёплым. Уже несколько десятков лет такая температура не наблюдалась в середине месяца.
«В первой декаде месяца среднее значение температуры воздуха составило −1…-4 градуса, что выше климатической нормы на 1−2 градуса. За последние 10 лет более высокие значения температуры воздуха с превышением нормы на 4−7 градусов наблюдались в 2013 и 2020 году. В прошлом году превышение нормы составило 2−5 градуса, что также выше значений этого года», — сообщила Наталия Криворучко, начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».
По словам руководителя, сохранение тёплой погоды во второй декаде месяца — более редкое явление. За последние четыре дня температура воздуха выше нормы на 9 градусов. Такие высокие значения отмечались только в 2013 году.
Кроме того, 8 ноября температура воздуха в Омской области побила 94-летний рекорд (+8 градусов). До этого момента самое тёплое 8 ноября было в 1929 году (+7 градусов).