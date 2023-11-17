08:20 (мск), источник: Комсомольская правда
В красноярских супермаркетах закрывают отделы «Мясничий»
Часть торговых точек уже прекратила работу, а новая продукция не поступает.
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В Красноярске закрываются точки торговой сети «Мясничий», которая входит в холдинг Goldman Group Романа Гольдмана.
Как сообщают Gornovosti, в некоторых супермаркетах точки с продукцией «Мясничий» уже не работают, новая продукция не поступает. При этом представитель одной из торговых сетей рассказал, что вопросы к работе компании были уже давно.
Сейчас торговые сети распродают остатки товара.
Напомним, что на прошлой неделе кооператив «Агро Вклад», когда-то учрежденный холдингом Goldman Group, приостановил свою работу. 13 ноября в полицию обратились пайщики кредитного кооператива: они опасаются, что могут потерять вложенные деньги.
Председатель кооператива Денис Головин и исполнительный директор организации Ирина Покровская заявили, что сейчас делается все возможное для скорейшего возврата вложенных денежных средств пайщикам.