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08:20 (мск), источник: Комсомольская правда

В красноярских супермаркетах закрывают отделы «Мясничий»

Часть торговых точек уже прекратила работу, а новая продукция не поступает.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске закрываются точки торговой сети «Мясничий», которая входит в холдинг Goldman Group Романа Гольдмана.

Как сообщают Gornovosti, в некоторых супермаркетах точки с продукцией «Мясничий» уже не работают, новая продукция не поступает. При этом представитель одной из торговых сетей рассказал, что вопросы к работе компании были уже давно.

Сейчас торговые сети распродают остатки товара.

Напомним, что на прошлой неделе кооператив «Агро Вклад», когда-то учрежденный холдингом Goldman Group, приостановил свою работу. 13 ноября в полицию обратились пайщики кредитного кооператива: они опасаются, что могут потерять вложенные деньги.

Председатель кооператива Денис Головин и исполнительный директор организации Ирина Покровская заявили, что сейчас делается все возможное для скорейшего возврата вложенных денежных средств пайщикам.

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