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09:41 (мск), источник: Калининград.Ru

Калининградцам обещают снег с дождём и до +1°С в выходные

Ночью температура опустится до −1… −3°С.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +10° 0 м/с 87% 762 мм рт. ст. +12°
Источник: Калининград.Ru

В выходные в Калининградской области ожидается облачная погода с осадками. Такой прогноз на 18 и 19 ноября опубликовали на сайте Гидрометцентра РФ. Температура воздуха днём в субботу и воскресенье составит +1°С. Ночью столбик термометра покажет −1… −3°С. Оба выходных дня будет облачно.

В воскресенье ожидается небольшой снег с дождём. Скорость ветра не превысит четырёх метров в секунду.

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