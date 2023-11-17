09:41 (мск), источник: Калининград.Ru
Калининградцам обещают снег с дождём и до +1°С в выходные
Ночью температура опустится до −1… −3°С.
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В выходные в Калининградской области ожидается облачная погода с осадками. Такой прогноз на 18 и 19 ноября опубликовали на сайте Гидрометцентра РФ. Температура воздуха днём в субботу и воскресенье составит +1°С. Ночью столбик термометра покажет −1… −3°С. Оба выходных дня будет облачно.
В воскресенье ожидается небольшой снег с дождём. Скорость ветра не превысит четырёх метров в секунду.