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09:02 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Специалисты рассказали, какой будет погода в выходные в Прикамье

ПЕРМЬ, 17 ноября, ФедералПресс. В Пермском крае завершается период аномально теплой погоды. Жители региона могут смело убирать зонты и доставать залежавшуюся зимнюю одежду.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +11° 0 м/с 76% 762 мм рт. ст. +12°

«Под влиянием антициклона наступит слабая морозная погода без существенных осадков. Начнет формироваться и увеличиваться постоянный снежный покров», — сообщили специалисты проекта «Метеоролог и я».

По их данным, завтра в Пермском крае будет облачная погода с прояснениями. Осадков не ожидается, ветер северо-западный 4−9 м/с. Температура воздуха ночью −12…-7 °C, при прояснениях в низинах до −14°C, днем −8…-3°C.

В воскресенье, 19 ноября, прогнозируются аналогичные погодные условия и температурный фон. В отдельных районах возможен слабый снег, ветер западный 3−8 м/с.

Ранее «ФедералПресс» писал об абсолютных рекордах температуры в ноябре во всей России.

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