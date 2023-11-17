Специалисты рассказали, какой будет погода в выходные в Прикамье

«Под влиянием антициклона наступит слабая морозная погода без существенных осадков. Начнет формироваться и увеличиваться постоянный снежный покров», — сообщили специалисты проекта «Метеоролог и я».
По их данным, завтра в Пермском крае будет облачная погода с прояснениями. Осадков не ожидается, ветер северо-западный 4−9 м/с. Температура воздуха ночью −12…-7 °C, при прояснениях в низинах до −14°C, днем −8…-3°C.
В воскресенье, 19 ноября, прогнозируются аналогичные погодные условия и температурный фон. В отдельных районах возможен слабый снег, ветер западный 3−8 м/с.
Ранее «ФедералПресс» писал об абсолютных рекордах температуры в ноябре во всей России.