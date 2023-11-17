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08:33 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В кузбасском управлении ФСБ сменился начальник

До этого управление возглавлял генерал-майор Николай Граборов.

Как сообщает «Ъ», Владимир Путин назначил полковника Алексея Лопатина начальником управления ФСБ по Кемеровской области. Указ был подписан 8 ноября.

До этого управление возглавлял генерал-майор Николай Граборов, который перешёл на другое место работы.

Алексей Лопатин работает в органах с 1996 года. До Кузбасса он был первым замом начальника управления УФСБ России по Ставропольскому краю. Полковник Лопатин женат, имеет троих детей.

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