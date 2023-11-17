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09:46 (мск), источник: МК.RU Ростов-на-Дону

В Ростове на выходных будет дождливо и облачно

Жителей Ростова на выходных ожидает пасмурная погода и дожди.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +10° 0 м/с 87% 762 мм рт. ст. +12°
Источник: МК.RU Ростов-на-Дону

Актуальный прогноз сообщают синоптики Гидрометцентра.

В субботу день будет пасмурным. Днем столбики термометров достигнут +7 градусов, а к вечеру похолодает до +3 градусов.

На следующий день ожидаются ливни. Днем температура воздуха не прогреется выше +5 градусов. Вечером похолодает до +3 градусов.

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