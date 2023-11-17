09:46 (мск), источник: МК.RU Ростов-на-Дону
В Ростове на выходных будет дождливо и облачно
Жителей Ростова на выходных ожидает пасмурная погода и дожди.
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Актуальный прогноз сообщают синоптики Гидрометцентра.
В субботу день будет пасмурным. Днем столбики термометров достигнут +7 градусов, а к вечеру похолодает до +3 градусов.
На следующий день ожидаются ливни. Днем температура воздуха не прогреется выше +5 градусов. Вечером похолодает до +3 градусов.