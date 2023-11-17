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10:04 (мск), источник: Клопс.ru

Помните об этом, чтобы не совершить роковую ошибку: народные приметы на 18 ноября

Традиции дня укажут верный путь.

Источник: Freepik

Православная церковь 18 ноября чтит память святителя Ионы, архиепископа Новгородского, игумена Отенской пустыни. В народе отмечается день Ионы.

Что нельзя делать в грядущую субботу?

Принимать важные решения, подписывать любые документы — в Ионов день велика вероятность ошибиться с выбором, и эта ошибка принесёт неприятности;

  • Совершать покупки — приобретённые товары прослужат недолго;
  • Поднимать с земли потерянные деньги — вас ждёт долгое одиночество;
  • Прибираться в гостях — даже самая незначительная помощь по хозяйству в чужом доме навлечёт на вас неудачи.

Какие ещё есть приметы?

  • Если снега много навалило, то и зима снежной будет;
  • Если на ветвях ивы появился иней, то зима будет холодной и затяжной;
  • Если снег неровно на землю ложится, следующий год будет урожайным на рожь;
  • Если небо ясное, а ветер северный, то скоро похолодает.

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