10:04 (мск), источник: Клопс.ru
Помните об этом, чтобы не совершить роковую ошибку: народные приметы на 18 ноября
Традиции дня укажут верный путь.
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Православная церковь 18 ноября чтит память святителя Ионы, архиепископа Новгородского, игумена Отенской пустыни. В народе отмечается день Ионы.
Что нельзя делать в грядущую субботу?
Принимать важные решения, подписывать любые документы — в Ионов день велика вероятность ошибиться с выбором, и эта ошибка принесёт неприятности;
Какие ещё есть приметы?