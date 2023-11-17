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09:12 (мск), источник: Комсомольская правда

Морозы и снегопад ожидаются в выходные дни в Воронежской области

Также возможен сильный ветер.

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Источник: Комсомольская правда

Синоптики констатируют: наступила метеорологическая зима. Ее воронежцы ощутят по погоде уже в предстоящие выходные. Обещают небольшой мороз и снег.

Итак, ночью и утром в субботу, 18 ноября, температура воздуха по области местами будет до −5 градусов, в Воронеже — до −2). А также возможен снегопад как в областном центре, так и в ряде районов.

Днем потеплеет. Ожидается от −3 до +2 градусов, в Воронеже — около 0. Дождь со снегом. Возможно налипание мокрого снега и гололедица на дорогах.

Ночью в воскресенье, 19 ноября, в Воронеже и ряде районов снег продолжит идти. По области будет до −6 градусов, в столице Черноземья −2… −4. Днем по области обещают от 0 до −5, в Воронеже от 0 до −2. Возможен сильный ветер до 15 м/с.

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