В Иркутском университете рассказали семь главных мифов об озере Байкал

Часть этих историй близка к истине, а вот некоторые из них ученые развенчали. Семь главных мифов об озере перечислила и прокомментировала гидробиолог, кандидат наук, преподаватель, дайвер, имеющая богатый опыт погружения в Байкал, Алина Стом.
Бытует мнение, что обитательница Байкала эпишура похожа на креветку. В действительно рачок, напоминающий известный деликатес, называется гаммарусом, а эпишура — это мельчайшее, размером до полутора миллиметров, существо, парящее в толще воды и представляющее собой часть планктона. За сутки эпишура перерабатывает, пропуская через себя, примерно стакан воды. Именно благодаря этому фильтру вода Байкала прозрачна даже на глубине в несколько десятков метров.
Рассказывают, что одна из 33 видов бычковых рыб, населяющих Байкал, — голомянка — бесследно тает, если ее положить на сушу под солнечные лучи. Еще говорят, что рыбка взрывается при родах. Это существо и правда сложно назвать обычным: у голомянки нет чешуи, нет плавательного пузыря, а почти половина рыбы — чистый жир. Кроме того, ее пасть в полтора раза шире тела. Однако этот обитатель озера все же имеет скелет, поэтому растопить рыбку на солнце так, чтобы не осталось следов, невозможно.
«Еще один общеизвестный факт о голомянке — то, что она является живородящей рыбой, то есть потомство развивается в материнском организме. Но это не совсем верно, — говорит гидробиолог. — Есть миф, что голомянка “взрывается” в момент родов на поверхности воды. На самом деле она просто выметывает личинок мальков, которых может быть от 500 до 3000 одновременно».
Очередной миф: нерпа питается омулем. На самом деле это млекопитающее ест не омуля, а вышеупомянутую голомянку. Нерпа способна развивать скорость до 25 километров в час, но этого недостаточно для охоты на омуля.
Согласно еще одной байкальской байке, у нерпы есть способность временно откладывать, замораживать беременность. В апреле-мае у этих животных наступает брачный период. При дефиците питательных веществ самки якобы могут приостановить беременность до следующего зачатия и тогда выносить уже двух малышей. «Это не совсем так. На самом деле, существует эволюционный механизм эмбриональной диапаузы, которая позволяет разнести по времени процессы оплодотворения и активного развития эмбриона у байкальской нерпы. Обычно этот период длится от одного до полутора месяцев», — пояснила Алина Стом.
А вот несколько фактов о нерпе. Это существо отлично ныряет и может погружаться на глубину до 200 метров, задерживая дыхание на 25 минут. Молоко этого обитателя Байкала имеет жирность около 60 процентов. «Это больше сливочное масло, чем молоко; про него говорят — можно резать ножом», — добавляет гидробиолог.
С еще одним мифом относительно Байкала — о его возрасте — ученые спорят. По их мнению, озеру отнюдь не 25 миллионов лет, как принято считать, а 50−70 миллионов. Дело в том, что на дне водоема живет полихета — многощетинковый червь, который считается типично морским существом. Поэтому и появилась гипотеза о том, что Байкал — остаток древнего океана, покрывавшего эту территорию как раз 70 миллионов лет назад.
В соответствии с еще одним мифом дно озера изобилует нефтью. Это не столько миф, сколько факт. Глубоководные аппараты, опускавшиеся на 200 и даже 900 метров, зафиксировали места выхода нефти в районе мысов Толстый и Горевой Утес. По оценкам экспертов, ежегодно в воды озера через тектонические трещины попадает от четырех до шести тонн нефти. Легкая фракция нефти поднимается к поверхности Байкала мельчайшими капельками, образуя на воде радужные пятна, а тяжелая фракция образует на дне озера битумные образования. Со временем их разлагают и поедают местные жители — например, малощетинковые и плоские черви. Ученые убеждены, что промышленное бурение на Байкале ради нефтедобычи привело бы к экологической катастрофе.
Согласно последним данным, самое глубокое место Байкала находится рядом с островом Ольхон — 1642 метра. Это подтвердила глубоководная экспедиция. На эту точку указала шаманская легенда, которая гласит, что мифический хозяин Ольхона Хан Хутэ-Баабай имеет три дворца — на небе, на земле и на дне Байкала, в самой его глубине. Так вот — название мыса Ижимей, напротив которого экспедиция зафиксировала указанную глубину в 1642 метра, происходит от бурятского слова, которое переводится как владыка, хозяин местности.
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