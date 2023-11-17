09:30 (мск), источник: Комсомольская правда
Раз каток, два каток: На каких площадках в Петербурге можно покататься на коньках
Восемь открытых катков заработают в Петербурге в декабре 2023 года.
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До морозов и снегопадов еще далеко, но кое-где в Петербурге уже слышны звуки скользящих по льду коньков. Открытые катки города потихоньку приближают зимний сезон. В городе вовсю начищают площадки для катания и открывают прокат.
ИДЕМ ПРЯМО СЕЙЧАС.
Одним из первых засверкал каток на курорте «Охта Парк». Ледовые дорожки по традиции пролегли по хвойному лесу на извилистом маршруте. На площадке можно взять коньки напрокат, заточить их, а в перерывах между забегами перекусить или пройти детский мастер-класс по катанию.
Площадь катка — 5000 м².
Где: Ленинградская область, деревня Мистолово, улица Людмилы Кедриной.
Стоимость: входной билет — 600−1300 рублей; прокат коньков — 600−700 рублей (цена здесь и далее зависит от дня недели и времени сеанса).
11 ноября эстафету подхватил каток в «Новой Голландии». В этом году площадку снабдили крытой теплой галереей, где гости могут переобуться. По вечерам на катке по-прежнему будут проводить музыкальные сеансы.
Площадь катка — 2000 м².
Где: набережная Адмиралтейского канала, 2.
Стоимость: входной билет — 200−500 рублей; прокат коньков — 450 рублей.
Каток в пространстве «Севкабель Порт» на берегу Финского залива открылся 13 ноября. Первых «фигуристов» пригласили чуть позже задуманного из-за чересчур теплой погоды. И хотя официальное открытие с музыкой и диджеями состоится 18 ноября, на каток уже можно приходить. Брать коньки в прокат и пользоваться ледовыми помощниками тоже.
Площадь катка — 2200 м².
Где: Кожевенная линия, 40.
Стоимость: входной билет — 300−540 рублей.
18 ноября запустит желающих кататься огромный каток в общественном пространстве «Флагшток» у станции метро «Зенит». Первый лед там залили в начале ноября, но пока сеансы катания проводят для ребят из детдомов и многодетных семей. Для всех горожан каток заработает в два этапа: 18 ноября — малая площадка, 25 ноября — вся ледовая территория.
— «Каток у Флагштока» станет самым большим в городе. Его площадь составит 11 400 кв. м! — говорят организаторы.
Площадь катка — 11 400 м².
Где: Южная дорога, 28/1.
Стоимость: цены озвучат позже, однако уже известно, что по утрам на катке будут бесплатные сеансы.
ЖДЕМ ЗИМЫ.
Чуть позднее, с 1 декабря, заработает открытый каток во Дворе Гостинки. Для гостей продумали теплые раздевалки, пункты проката и заточки коньков, фигурки ледовых помощников, за которые можно держаться новичкам. Отмечается, что каток сможет работать в плюсовую температуру.
Площадь катка — около 1000 м².
Где: Садовая улица, 17/ Невский проспект, 35.
Стоимость: цены озвучат позже.
В этот же день старт катаниям дадут Никольские ряды. На катке разрешат не только выделывать фигурные пируэты, но и играть в айс мини-гольф и керлинг.
Площадь катка — 600 м².
Где: Садовая улица, 62.
Стоимость: цены озвучат позже.
Скорее всего, с 1 декабря подключится к «коллегам» и Центральный парк культуры и отдыха имени Кирова. На Елагином острове, как обычно, заработают два открытых катка — ледовый и искусственный. Вместе с ними, конечно, прокат коньков и кассы, ведь катание там проводится по сеансам. Пока открывать катки в ЦПКиО не спешат. «Еще листья не опали», — сказали в администрации.
Площадь катков — 900 м² и 4000 м².
Где: Елагин остров, 4.
Стоимость: цены озвучат позже. Бесплатные катания по утрам сохранятся.
С середины декабря можно ждать открытия атмосферного катка на Конюшенной площади — ради его возведения уже перекрыли часть дорог в центре. На ледовой арене планируют не только проводить народные катания, но и зимние представления с участием известных фигуристов.
— С 16 декабря по 14 января будем работать. Расценки останутся прошлогодними, — уточнили в компании «Аллошоу», курирующей работу катка.
Площадь катка — 1800 м².
Где: Конюшенная площадь.
Стоимость: 250−500 рублей за входной билет.
А еще в первую или вторую неделю декабря откроется большой «Каток на Ваське» на намывной территории — организаторы ждут стойкой минусовой температуры. На катке как и в прошлом году оборудуют теплые раздевалки и установят аттракционы с тюбингами и карусель.
Где: Площадь Беллинсгаузена, вблизи ДК «Я романтик».
Стоимость: 100−400 рублей за входной билет. 300 рублей за прокат коньков.
Не уверен в точной дате старта уютный каток Музея железных дорог России.
— Вероятнее всего откроемся в конце ноября-начале декабря, — пояснили spb.kp.ru в музее.
Если ничего не изменится, то гости смогут бесплатно взять напрокат коньки при покупке входного билета, оставить вещи в теплой раздевалке, бесплатно припарковать машину рядом и при случае обратиться к дежурному врачу.
Площадь катка — 1200 м².
Где: рядом с Балтийским вокзалом.
Стоимость: цены озвучат позже.
Совсем расплывчатые планы у роскошного сияющего катка при Планетарии 1. Там попросили перезвонить через неделю-другую. Но его поклонникам пока можно приготовиться к тратам за входной билет, прокат коньков и, если нужен, инструктора по катанию.
Площадь катка — более 1000 м².
Где: Набережная Обводного канала 74 лит. Д.
Стоимость: цены озвучат позже.