09:17 (мск), источник: СуперОмск
Омск накроет череда магнитных бурь
В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ спрогнозировали для Омской области череду магнитных бурь на следующей неделе, с 20 по 26 ноября 2023 года.
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Согласно данным по состоянию на пятницу, 17 ноября 2023 года, магнитосфера будет неспокойной пять дней подряд — с 22 по 26 ноября.
При этом на 22, 24 и 25 ноября специалисты прогнозируют магнитные бури уровня G1 (слабые); 23 и 26 ноября бурь не ожидается, однако магнитосфера будет возбужденной.
В дальнейшем бури предварительно спрогнозированы на 5 и 10 декабря 2023 года.
Отметим, ночью на 6 ноября 2023 года произошла магнитная буря, спровоцировавшая яркие полярные сияния в Омской области. Как впоследствии отметили в лаборатории солнечной астрономии, специалистами ожидалась слабая магнитная буря, однако в действительности она оказалась куда мощнее — ее классифицировали как G3 (сильная буря).
Добавим, согласно открытым данным, в период магнитной бури метеозависимые люди могут столкнуться с различными «неудобствами» — от недомогания до обострения хронических заболеваний.