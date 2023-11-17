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09:38 (мск), источник: Комсомольская правда

Алина Загитова подготовила много уникальных фишек для своей школы в Казани

Она утверждает, что подобных идей нет больше ни у кого.

Источник: Комсомольская правда

Фигуристка Алина Загитова подготовила много уникальных фишек для своей школы в Казани. Подобных идей нет в России и во всем мире, рассказала она спортивным журналистам.

По словам Загитовой, в настоящее время процесс находится на стадии разработки. Подробности спортсменка раскрывать не стала. Однако пообещала рассказать обо всем в начале или середине 2024 года.

Как отметила фигуристка, она активно работает во всем, что связано с ее школой. Спортсменка назвала себя перфекционистом, поэтому будет вкладываться в проект максимально.

Напомним, в Татарстане к началу 2024 года откроют школу фигурного катания Алины Загитовой.

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