09:38 (мск), источник: Комсомольская правда
Алина Загитова подготовила много уникальных фишек для своей школы в Казани
Она утверждает, что подобных идей нет больше ни у кого.
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Фигуристка Алина Загитова подготовила много уникальных фишек для своей школы в Казани. Подобных идей нет в России и во всем мире, рассказала она спортивным журналистам.
По словам Загитовой, в настоящее время процесс находится на стадии разработки. Подробности спортсменка раскрывать не стала. Однако пообещала рассказать обо всем в начале или середине 2024 года.
Как отметила фигуристка, она активно работает во всем, что связано с ее школой. Спортсменка назвала себя перфекционистом, поэтому будет вкладываться в проект максимально.
Напомним, в Татарстане к началу 2024 года откроют школу фигурного катания Алины Загитовой.